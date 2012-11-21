У будинку в центрі Києва вигоріло 8 квартир (фото)

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 00.16 у Печерському районі міста, по вул. Івана Мазепи, 3, в шестиповерховому житловому будинку (тринадцятипід’їздний, на 175 квартир) в квартирі на шостому поверсі виникла пожежа. Вогонь швидко розповсюдився на сусідні помешкання та покрівлю будинку.

О 4.05 підрозділи МНС ліквідували пожежу. До гасіння вогню залучалось 94 особи та 23 одиниці техніки.

Внаслідок пожежі знищено близько 600 кв. м покрівлі та 8 квартир на шостому поверсі над першим та другим під’їздами.

Жертв та постраждалих немає. Під час гасіння з будинку було виведено близько 100 осіб. Мешканців чотирьох пошкоджених квартир міською державною адміністрацією тимчасово відселено до готелів міста.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, близько 03.00 до будинку прибув голова КМДА Олександр Попов. Він повідомив, що всі мешканці будинку будуть тимчасово розселені у готелі столиці, а зранку в міській держадміністрації відбудеться засідання оперативного штабу, на якому вирішуватимуться питання компенсації збитків та іншої необхідної допомоги постраждалим від пожежі.

«Жодного з мешканців будинку, в якому сталася пожежа, ми не залишимо без уваги. На щастя, всі міські служби спрацювали оперативно і жертв немає. Однак, за необхідності мешканцям буде надана медична допомога. Вранці ми зберемо штаб, на засіданні якого вирішимо і питання компенсацій матеріальних збитків. Доки в будинку працюватиме комісія, мешканці не матимуть доступу до своїх квартир. У цей час помешкання охоронятимуться підрозділами міліції. Протягом доби будуть виконані всі необхідні роботи, аби відновити газопостачання та теплопостачання у будинку, щоб якомога швидше люди повернулися до квартир, які придатні до проживання», – сказав О.Попов.

Він додав, що з 09.00 безпосередньо в будинку працюватиме штаб, який координуватиме питання тимчасового розселення мешканців.