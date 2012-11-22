Грабіжники за півхвилини зламали двері і винесли сейф

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в центрі громадських зв’язків УМВС в Кіровоградській області, відмовившись повідомляти подробиці, «щоб не зашкодити слідству".

Водночас, як повідомляє Інтернет-портал «Олександрійські новини», близько 4-ї години ранку до центрального входу торговельного комплексу «Шахтар» під’їхав позашляховик, з якого вискочили п’ятеро чоловіків у масках, з ліхтариками на лобі. Вони зламали замки вхідних дверей і намагалися витягнути два сейфи з прикрасами, проте один з них виявився заважким, тож його кинули посеред торговельної зали. Другий сейф грабіжникам вдалося дотягти і завантажити в автомобіль.

Згідно з даними видання, пограбування було виконано чітко і швидко, менше ніж за півхвилини. Опитані охороною випадкові свідки повідомили, що бачили лише позашляховик, який рушив з місця по зустрічній смузі на великій швидкості.

За попередніми підрахунками, сума викраденого - близько 1 млн грн, повідомляє портал.