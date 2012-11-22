Офіційний курс валют на 22 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 21 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1023.5037 (на 21 листопада – 1023.8234) 10 RUR – 2.5438 (на 21 листопада – 2.5434) Усі курси валют на 22 листопада

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