Офіційний курс валют на 22 листопада

04:00, 22 листопада 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 21 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1023.5037 (на 21 листопада – 1023.8234)

10 RUR – 2.5438 (на 21 листопада – 2.5434)

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