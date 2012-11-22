ЗМІ: Україна збільшує залежність від ядерного палива з Росії

За останні дев'ять місяців частка останнього в грошовому вираженні знизилася з 30% до 10%. А самі російські тепловиділяючі збірки подорожчали на 10%. Експерти не бачать підстав для їх подорожчання і вважають, що Україна поступово відмовляється від диверсифікації постачань ядерного палива, пише газета «Комерсант-Україна».

Держстат повідомляє, що в січні-вересні цього року НАЕК "Енергоатом" імпортувала ядерне паливо на суму $ 466,2 млн. Частка тепловиділяючих збірок російської паливної компанії ТВЕЛ склала $ 421 200 000, або 90% всієї суми. Обсяг закупівель у американської Westinghouse Electric Sweden AB склав $ 44900000 (10%). За підсумками дев'яти місяців минулого року на російські збірки припадало $ 234 500 000 (70%), на американські - $ 100 800 000 (30%). Україна підписала контракт з цією компанією в 2008 році. В "Енергоатомі" відзначають, що це наймасштабніше зниження частки Westinghouse з 2009 року.

Комерсант зазначає, що вчора обидві компанії коментарів не надали. Однак джерело видання в департаменті із закупівлі ядерного палива "Енергоатому" повідомило, що зниження закупівель у Westinghouse було пов'язано з ремонтними роботами на Южно-Українській АЕС в липні-серпні цього року. Високопоставлене джерело в Кабміні пояснило, що зниження обсягів закупівель пояснюється реакцією російської сторони на роботу з американськими постачальниками.

Тим часом збільшення залежності України від поставок палива з Росії вже спричинило негативні наслідки. Так, за даними Міненерго, з початку року вартість палива ТВЕЛ зросла на 9,6%. Джерело в Кабміні пояснює це світовими тенденціями. "Ціна урану і його збагачення виросла повсюдно", - відзначає співбесідник.

Втім, член комітету Верховної ради з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима зазначає, що уран, який використовується для виробництва російських тепловидільних зборок, в основному поставляється з України, і ціни на нього не росли.