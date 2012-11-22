Побитому битами герою фільму «Шахта № 8» за два дні зібрали гроші на лікування

Про це УНІАН повідомила активістка громадської організації «Донецький правозахисний центр» Олена Ігнатьєва.

За її словами, на 22 листопада Ю. Сиканову у щелепно-лицьовому відділенні Макіївської лікарні призначено операцію зі встановленням титанових пластин і, «напевно, через кілька днів він вже зможе якось розмовляти».

О.Ігнатьєва відзначила, що завдяки допомозі людей хлопцю буквально за два дні вдалося зібрати необхідну суму грошей на проведення термінової операції у зв'язку з переломом суглобових відростків нижньої щелепи.

«Юрі грошей зібрали, зібрали навіть більше. Буквально вдень у понеділок, 19 листопада, були 4 тис. 490 грн, а ввечері я зателефонувала Юрію, і він сказав, що у нього на рахунку вже понад 12 тис. грн», - сказала громадська діячка.

Вона також повідомила, що їх громадській організації вдалося знайти «лікаря-стоматолога, яка погодилася провести Юрію протезування зубів безкоштовно, тобто узяти гроші тільки за матеріал і нічого не брати за роботу».

Тому зібраних грошей тепер вистачить і на протезування зубів.

«Нам дуже приємно, ми були дуже здивовані, що зібрали йому грошей на лікування буквально за два дні. Зібрали навіть більше, ніж треба, і досі люди продовжують надсилати гроші», - сказала О.Ігнатьєва.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня фільм естонського режисера Мар'яна Каата «Шахта № 8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області, було заборонено до показу на Фестивалі документального кіно в Києві. Головний героєм фільму став Ю.Сиканов - підліток з неблагополучної сім'ї, який був змушений йти працювати на «копанку», щоб прогодувати своїх сестер. Фільм було знято з фестивального показу за ініціативою його українського співпродюсер Олени Фетисової. Причому сталося це лише за кілька годин до презентації. Український співпродюсер фільму О.Фетисова раптово назвала своє ж кіно «постановочним і таким, що не відповідає жанру». Такий хід, на думку естонської сторони, є досить дивним, оскільки раніше нічого подібного О.Фетисова не заявляла, і навпаки, будучи продюсером, мала намір розповсюджувати фільм в Україні.

За інформацією сайту donbass.ua, у Ю.Сиканова 27 жовтня сталася сварка з сусідами по провулку - батьком і сином. Сусіди пояснили, що нібито хлопець першим грубо зачепив їх біля хвіртки, от вони і вирішили його провчити. «Того вечора я не пив. Я ж член дільничної виборчої комісії, мені треба було бути тверезим», - пояснив тоді дільничному міліціонеру сусід. Одразу міліцію ніхто не викликав, тільки на ранок Ю.Сиканов звернувся до лікарів. Після події квартира хлопця була в крові, а стільці і вікна розбиті. Сам він ситуацію пояснив так: він спав, а «мужики самі прийшли з бітою». За фактом бійки і завдання тілесних ушкоджень макіївською міліцією було порушено кримінальну справу.