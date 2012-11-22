У Києві на Південному мосту обмежили рух транспорту

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на Південному мостовому переході, з 22-ї години 22 листопада до 6 ранку 25 листопада передбачено часткове обмеження руху автотранспорту у напрямку лівого берега.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зважаючи на тимчасові незручності, комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв ретельно обирати маршрут руху.

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