У Києві на Південному мосту обмежили рух транспорту
17:49, 22 листопада 2012Суспільство
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У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на Південному мостовому переході, з 22-ї години 22 листопада до 6 ранку 25 листопада передбачено часткове обмеження руху автотранспорту у напрямку лівого берега.
Водіїв просять врахувати обставини. Фото "Главред"
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Зважаючи на тимчасові незручності, комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв ретельно обирати маршрут руху.
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