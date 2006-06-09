Яценюк попередив Росію, що їй не вдасться нажитися на Україні

Україна перегляне тарифи на зберігання і транзит російського газу в тому випадку, якщо Росія переглядатиме ціни на газ, відходячи від підписаних домовленостей.

Про це заявив міністр економіки України Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «Дело».

«Це ключове питання, і тут немає нічого незвичайного. Якщо хтось із наших партнерів вважає, що на нас можна нажитися, я думаю, у них нічого не вийде», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Разом із тим, міністр економіки вважає уразливою для України проблемою кон`юнктуру цін на енергоносії. «Подальші прогнози в цілому для економіки України напряму залежать від цієї кон`юнктури цін на газ. Як поводитися нам? Думаю, так само, як і весь цивілізований світ. Перші кроки ми зробили – рішення Кабінету міністрів щодо приведення цін і тарифів на газ до економічно обгрунтованого рівня», - пояснив він.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали 4 січня 2006 року угоду про поставки російського газу до України за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів компанією «РосУкрЕнерго». У свою чергу, «РосУкрЕнерго» купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

Заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю тижневику «Галицькі контракті» заявив, що ВАТ «Газпром», яке володіє 50% акцій ексклюзивного постачальника газу до України компанії «РосУкрЕнерго», має намір з 1 липня 2006 року підвищити ціну на газ для України до 230 дол. за тисячу кубометрів. Разом з тим, О.МЕДВЕДЄВ вважає за неможливе перегляд Україною ставки транзиту на російський газ, що поставляється через українську територію до Європи.