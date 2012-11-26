Зростання ВВП України в 2012 році складе не більше 1% - консенсус-прогноз

Про це йдеться в консенсус-прогнозі, підготовленому незалежними експертами і опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Згідно з прогнозом, в 2013 році зростання ВВП становитиме 2,9%. Прогноз показника середньої зарплати в Україні в 2012 році склав 3040 грн., а в 2013 р. - 3384 грн.

Індекс споживчих цін в 2012 р. складе в середньому 2,3%, в 2013 р. - в середньому 6,9%.

Прогноз припливу інвестицій в 2012 році становитиме 5,993 млрд доларів, у 2013 році - 6,334 млрд доларів.

Негативне сальдо платіжного балансу в 2012 році, згідно з консенсус-прогнозом, складе 12,085 млрд дол., а в 2013 році - 11,483 млрд дол.. (6,3% ВВП) за прогнозного обсягу експорту в 97,584 млрд дол., імпорту - в 109,959 млрд дол.

Середній курс гривні щодо долара складе в 2012 році 8,08 грн/дол. (за максимального прогнозного значення 8,41 грн/дол.), середнє значення обмінного курсу в 2013 році становитиме 8,55 грн/дол. (максимальний прогноз - 9,5 грн/дол.).

Максимальний прогноз щодо курсу гривні озвучила аналітик Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Катерина Руських.

У консенсус-прогнозі також сказано, що показники 2014-2015 років будуть багато в чому залежати від рецесійних тенденцій в ЄС і окремих державах Євросоюзу. У цьому зв'язку середньостроковий прогноз формують консервативні оцінки зростання економіки України в межах 3-5% за фокусного значенні зростання ВВП в 3,9%. «Передбачається, що основним чинником економічного зростання стане розширення інвестиційного попиту: середнє значення реального приросту інвестицій - 5% при варіації показника від 2% до 9,3%, що перевищує усереднений показник реального приросту приватного споживання в 4,6% з варіацією від 3, 3% до 5% », - йдеться в консенсус-прогнозі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні консенсус-прогноз встановлював зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2012 році на рівні 2,3% замість 3,2% прогнозованих у квітні поточного року.

У листопаді Світовий банк заявив, що може погіршити свій макроекономічний прогноз щодо України за результатами 2012 року.

У липні Світовий банк прогнозував зростання ВВП України на рівні 2%.