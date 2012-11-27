Тігіпко: 15% податок при продажу валюти лише посилить тіньовий ринок

Про це віце-прем'єр-міністр – міністр соціального розвитку України Сергій Тігіпко заявив, відповідаючи на запитання УНІАН на 9-му з'їзді Федерації роботодавців України.

«У мене різко негативне ставлення (до ініціативи введення податку - УНІАН). Ні до чого хорошого це не приведе, а лише посилить тіньовий ринок», - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про введення 15% збору було зареєстровано у Верховній Раді 19 листопада. Проте 20 листопада ВР відклала його розгляд на невизначений термін, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутиннік відкликав законопроект. При цьому голова Національного банку Сергій Арбузов у інтерв'ю телеканалу ICTV заявив, що Нацбанк має намір наполягати на введенні податку.

В НБУ підкреслюють, що введення податку на продаж валюти спрямовано перш за все на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.