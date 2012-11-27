Адвокати матері домагатимуться жорсткішого покарання для мучителів Оксани Макар

Адвокати матері Оксани Макар оскаржуватимуть вирок, винесений за згвалтування і вбивство О.Макар як дуже м'який.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької Віктор Василюк сьогодні після оголошення вироку у справі Оксани Макар у Центральному районному суді Миколаєва.

За його словами, вирок у справі О.Макар захищає скоріше інтереси обвинувачених, ніж інтереси потерпілої сторони і держави, яка повинна дбати про те, щоб таке ніколи не повторилося.

“Вирок не вирішує це питання. Наразі М.Присяжнюк і А.Погосян упевнені в тому, що вони можуть уникнути відповідальності. Через якийсь час вони можуть вийти і продовжувати свою злочинну діяльність, набравшись досвіду і навчившись ховати докази, приховувати їх якісніше, ніж вони зробили цього разу” -, підкреслив В. Василюк

Він заявив, що адвокати потерпілої “оскаржуватимуть вирок в Апеляційному суді, якщо треба - і у Вищому спеціалізованому. Поки не доб'ємося об'єктивного справедливого рішення. Законом передбачено 15-денний термін. У цей термін будемо подавати».

На думку адвоката, вина кожного із засуджених заслуговує довічного покарання, тому що вони всі утрьох згвалтували і убили жорстоким способом. Але при цьому лише одному Є.Краснощоку – довічне, А.Погосяну – 14 років, М.Присяжнюку – 15 років. Ми не розуміємо, чому така різниця в покаранні, коли доведена вина всіх трьох обвинувачених у скоєнні злочину.

Крім того, зазначив В. Василюк, суд вказав лише одну обтяжливу обставину, передбачену законом, – стан алкогольного сп'яніння, а «там їх більше - і здійснене групою осіб, здійснене з особливою жорстокістю і т. д. Є також інші обтяжливі обставини. І, звичайно ж, суд правильно вказав, що немає жодної пом'якшувальної обставини».

Крім того, вважає адвокат, жоден із засуджених своєї вини не визнав, що свідчить про те, що вони не розкаялися, не збираються виправлятися, не стають на шлях виправлення. Вони повинні одержати максимальне передбачене законом покарання – довічне ув’язнення.

Як передавав УНІАН, 27 листопада Центральний районний суд Миколаєва засудив Євгенія Червонощока до довічного ув’язнення, Максима Присяжнюка до 15 років позбавлення волі, а Артема Погосяна — до 14 років.

Коли журналісти запитали засуджених, чи вважають вони вирок справедливим, Є.Краснощок заперечливо похитав головою, М.Присяжнюк сказав «ні», а А.Погосян промовчав.

Довідка УНІАН. 9 березня в Миколаєві троє молодих людей згвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити живцем. Дівчина померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, де вона перебувала з 16 березня і перенесла кілька операцій.

Слухання у справі почалися 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва.

Всі троє обвинувачувалися в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, окрім цих двох статей, інкримінують ще і ч.3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).