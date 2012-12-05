У Трускавці пограбували банк

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, розбійний напад було скоєно на приміщення комерційного банку у місті Трускавці.

За словами С.Добровольської, після завершення роботи, касир банку разом з охоронцем банківської установи, зачинила двері і поставила приміщення під охоронну сигналізацію Державної служби охорони. Після цього касир пішла на зупинку громадського транспорту, а охоронець додому у протилежний бік.

„На зупинці громадського транспорту до жінки-касира підійшов невідомий чоловік і, погрожуючи фізичною розправою, примусив жінку повернутися назад до приміщення банку та відкрити двері банківської установи. Після цього до нападника приєднався ще один чоловік, який наказав жінці зателефонувати та зняти приміщення з централізованої охорони. Після цього зловмисники увійшли в приміщення і наказали відчинити сейф і віддати їм усі гроші, що жінка і зробила”, - розповіла С.Добровольська.

Заволодівши грошима, нападники завдали жінці кілька ударів в спину і втекли з місця події.

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Як повідомила речник обласного управління міліції, „сума викраденого встановлюється”.

Вона також зазначила, що міліція проводить розслідування нападу на банківську установу, а свідкам події, які можуть надати інформацію про злочин, обіцяють грошову винагороду.

Як повідомило УНІАН джерело у банку, який пограбували, зловмисники заволоділи грошима в сумі понад 170 тис. грн, 17 тис. дол., 7 тис. євро, а також польськими злотими та російськими рублями (суми встановлюються).