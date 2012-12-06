Прокуратура: журналіст отримав удар в обличчя до того як дістав посвідчення

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаєва.

Як йдеться у повідомленні, прокуратура встановила, що перешкоджання професійній діяльності журналіста, передбаченого ст. 171 КК України - не було. Зокрема, в ході перевірки встановлено, що В.Сіляков не повідомив невідомого чоловіка про те, що він є журналістом, а пред’явив своє посвідчення журналіста лише після конфлікту.

Окрім цього, за даними прокуратури, «обставин, що вказували б на спричинення йому тілесних ушкоджень, не встановлено та, згідно з поясненнями В.Сілякова, шкода його здоров’ю не була спричинена».

У зв’язку з чим прокуратурою району винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

Як повідомлялося, за даними Незалежної медіа-профспілки України, 29 вересня у Миколаєві під час висвітлення мітингу проти самовільного будівництва кіоску на В.Сілякова напав невідомий.

«Невідомий, намагаючись перешкодити журналісту проводити зйомку мітинга, вдарив Володимира Сілякова кулаком в обличчя, а потім ударив по камері. Після чого, за словами журналіста та очевидців, нападник заявив кореспонденту: "Якщо це відео десь з'явиться, я тебе порву"», - повідомляє профспілка.