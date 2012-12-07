Китай вперше провів закупівлю української кукурудзи
14:02, 07 грудня 2012Суспільство
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Україна вперше продасть до Китаю партію кукурудзи. Найбільший український експортер сільськогосподарських продуктів Ukrland Farming поставить в КНР в 2012-2013 роках від 500 до 700 тисяч тонн кукурудзи.
Близько 99 відсотків продукції КНР купує в США
З китайської сторони покупцем виступить компанія China Oil & Foodstuffs. Підписання договору стало можливим після того, як в листопаді китайські контролюючі органи провели експертизу якості української кукурудзи і дозволили її імпорт в країну.
Як повідомляє Лента.ру з посиланням на "Синьхуа", в даний час Китай є найбільшим у світі покупцем зернових, в першу чергу, кукурудзи. Близько 99 відсотків продукції КНР купує в США.
У зв'язку з цим місцеві компанії шукають можливості диверсифікувати постачання.
Україна є найбільшим виробником кукурудзи в Європі. У 2012 році в країні було зібрано близько 20 мільйонів тонн кукурудзи, при цьому 12 мільйонів тонн було експортовано.
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