У Чехії дозволили продаж марихуани

Купити можна буде як сам засіб, так і ліки, виготовлені на його основі.

Закон набуде чинності з наступного року. У 2013-му доступною буде тільки імпортована марихуана, але потім Європейський державний інститут з контролю наркотиків видаватиме ліцензії на вирощування канабісу місцевим виробникам.

Чеське законодавство раніше вже дозволяло вирощування і споживання (менше 15 грам) каннабіса, зауважує РосБізнесКонсалтинг, однак продавати його досі було заборонено.

За словами одного з авторів законопроекту, "закон спрямований на те, щоб зробити марихуану доступною для пацієнтів, які її потребують і вживають незважаючи на те, що це протизаконно".