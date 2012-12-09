США звинуватили Росію в порушенні норм СОТ

"Сполучені Штати дуже стурбовані діями Росії, які суперечать з її зобов'язаннями як члена Світової організації торгівлі", - йдеться в заяві, яку цитує РІА Новости.

Россільгоспнагляд раніше повідомив ветеринарні служби Канади, США, Мексики і Бразилії про необхідність з 7 грудня проводити відвантаження свинини і яловичини тільки після того, як продукт перевірять на наявність рактопаміна (стимулятора продуктивності).

Ряд ЗМІ з посиланням на фахівців американської дослідницької компанії Allendale Inc. в суботу повідомили, що вступ на цьому тижні в силу нових правил ввезення в Росію м'яса з США може бути відповіддю на те, що конгрес США прийняв так званий "закон про список Магнітського" про візові санкції проти росіян.