США звинуватили Росію в порушенні норм СОТ
Влада США закликала РФ відмінити обмеження на поставки американського м'яса, які вони вважають такими, що суперечать нормам СОТ, повідомляє в неділю агентство Рейтер з посиланням на спільну заяву міністра сільського господарства США Тома Віслака і представника США з питань торгівельних переговорів Рона Кірка.
"Сполучені Штати дуже стурбовані діями Росії, які суперечать з її зобов'язаннями як члена Світової організації торгівлі", - йдеться в заяві, яку цитує РІА Новости.
Россільгоспнагляд раніше повідомив ветеринарні служби Канади, США, Мексики і Бразилії про необхідність з 7 грудня проводити відвантаження свинини і яловичини тільки після того, як продукт перевірять на наявність рактопаміна (стимулятора продуктивності).
Ряд ЗМІ з посиланням на фахівців американської дослідницької компанії Allendale Inc. в суботу повідомили, що вступ на цьому тижні в силу нових правил ввезення в Росію м'яса з США може бути відповіддю на те, що конгрес США прийняв так званий "закон про список Магнітського" про візові санкції проти росіян.