США звинуватили Росію в порушенні норм СОТ

10:30, 09 грудня 2012
Суспільство
1821 0

Влада США закликала РФ відмінити обмеження на поставки американського м'яса, які вони вважають такими, що суперечать нормам СОТ, повідомляє в неділю агентство Рейтер з посиланням на спільну заяву міністра сільського господарства США Тома Віслака і представника США з питань торгівельних переговорів Рона Кірка.

США дуже стурбовані діями Росії

"Сполучені Штати дуже стурбовані діями Росії, які суперечать з її зобов'язаннями як члена Світової організації торгівлі", - йдеться в заяві, яку цитує РІА Новости.

Россільгоспнагляд раніше повідомив ветеринарні служби Канади, США, Мексики і Бразилії про необхідність з 7 грудня проводити відвантаження свинини і яловичини тільки після того, як продукт перевірять на наявність рактопаміна (стимулятора продуктивності).

Ряд ЗМІ з посиланням на фахівців американської дослідницької компанії Allendale Inc. в суботу повідомили, що вступ на цьому тижні в силу нових правил ввезення в Росію м'яса з США може бути відповіддю на те, що конгрес США прийняв так званий "закон про список Магнітського" про візові санкції проти росіян.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter