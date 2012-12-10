Колишнього грузинського високопосадовця затримали в Києві на 40 діб

Про це УНІАН повідомили у МВС України, зауваживши, що впродовж вказаного терміну вирішуватиметься питання про організацію його екстрадиції на батьківщину, де його було оголошено в розшук.

Як повідомляв УНІАН, О.Мельников був затриманий у Києві 7 грудня на виконання рішення грузинського суду і доставлений до Дарницького райуправління столичної міліції. О.Мельников оголошений грузинською стороною у міжнародний розшук за обвинуваченням у перевищенні посадових повноважень.