Колишнього грузинського високопосадовця затримали в Києві на 40 діб
12:16, 10 грудня 2012Суспільство
651 0
Дарницький районний суд Києва затримав на 40 діб колишнього високопосадовця МВС Грузії Олега Мельникова.
Вирішуватиметься питання екстрадиції
Про це УНІАН повідомили у МВС України, зауваживши, що впродовж вказаного терміну вирішуватиметься питання про організацію його екстрадиції на батьківщину, де його було оголошено в розшук.
Як повідомляв УНІАН, О.Мельников був затриманий у Києві 7 грудня на виконання рішення грузинського суду і доставлений до Дарницького райуправління столичної міліції. О.Мельников оголошений грузинською стороною у міжнародний розшук за обвинуваченням у перевищенні посадових повноважень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter