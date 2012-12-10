Податківці з початку року відшкодували 44 млрд грн податку на додану вартість

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ з посиланням на главу відомства Олександра Клименка.

«Протягом 2012 податкова служба повністю задовольняє поточні заявки на відшкодування ПДВ і поступово ліквідує невідшкодований залишок минулих періодів», - цитує прес-служба слова О.Клименка.

За його словами, ефективно працює система автоматичного відшкодування ПДВ, за допомогою якої підприємці отримують понад 50% усіх сум. У поточному році в автоматичному режимі відшкодовано 21,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-жовтні 2012 року загальний обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість склав 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше минулорічного показника. При цьому обсяг відшкодованого ПДВ склав 39,6 млрд грн при сумі заявок до відшкодування 38 млрд грн.

У січні-вересні 2012 року кількість платників ПДВ склала більше 22 тис. чоловік, що на 66% більше торішнього показника. Крім того, за 9 місяців поточного року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, досягла 98%. При цьому співробітники податкової міліції України за підсумками роботи за 9 місяців поточного року попередили незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму майже 1 млрд грн і вилучили з незаконного обігу товарів на суму 650 млн грн.