Індія хоче продавати Українї буйволяче м’ясо

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк у Нью-Делі (Індія).

Він зауважив, що сьогодні 35% всього торговельного балансу між Україною та Індією складає аграрний сектор. «Ми в цьому році наростили експорт до Індії на 45%, у порівнянні з минулим роком, тобто ми подвоїли. І торгівельний баланс по аграрному сектору у 2012 році складає 1 млрд 400 млн доларів», - сказав міністр.

Він нагадав, що в основному Україна експортує соняшникову олію, соняшникове насіння і починає експортувати зернові.

«У невеликому обсязі, але починаємо експортувати», - сказав М.Присяжнюк. Він висловив сподівання на збільшення експорту зернових до Індії, хоча і зауважив, що, враховуючи специфіку ринку, сподіватись на кардинальне збільшення в найближчі роки неможна. «Але на те, що він буде поступово збільшуватись, ми сподіваємось і переконані», - сказав міністр.

Він зауважив, що торгівельні кола Індії зацікавлені, щоб їхня продукція також йшла на український ринок і одне з важливих питань – це питання розгляду можливості постачання на український ринок м’яса буйвола. «Це питання складне, ми вивчаємо це питання, починаючи з 2000 року», - сказав М.Присяжнюк, зауваживши, що рішення буде прийнято лише після ретельної перевірки, наскільки ця продукція відповідає міжнародним стандартам якості, а також після звіту Міжнародного епідеміологічного бюро щодо безпечності регіону, з якого пропонується постачати м’ясо, з приводу епідзахворювань.