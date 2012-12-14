Міліціонер умовив неповнолітню на злочин

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, міліціонер, аргументуючи необхідністю сприяти боротьбі зі злочинністю, запропонував неповнолітній дівчині з малозабезпеченої сім’ї передати учневі професійно-технічного закладу наркотичні засоби. При цьому правоохоронець запевнив, що її ім’я в даному злочині фігурувати не буде. Не усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, дівчина виконала прохання. Далі працівник міліції «виявив» та легко вилучив дану наркотичну сировину і таким чином покращив особисті показники розкриття та профілактики злочинів, пов’язаних з поширенням наркотиків у молодіжному середовищі.

Міліціонера було викрито під час поглибленої перевірки показників роботи правоохоронця, виконання яких викликало підозру.

Зараз прокуратура перевіряє, чи мали місце інші подібні випадки.

Відомості про вчинене працівником правоохоронного органу кримінальне правопорушення зареєстровано 7 грудня в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Винній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження здійснюється однією з районних прокуратур області.