На трасі Луганськ – Донецьк у снігову пастку потрапили 500 автомобілів (відео)

14 грудня внаслідок ДТП за участю декількох великовантажних автомобілів у Перевальському районі Луганської області на автошляху Луганськ – Донецьк в напрямку м. Дебальцеве утворився затор в обох напрямках, до якого потрапило близько 500 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГТУ МНС у Луганській області, до ліквідації надзвичайної ситуації було залучено рятувальники МНС.

Для розсування автомобілів, що застрягли в снігових заметах, залучали спеціальну техніку.

Наразі рух автомобільного транспорту на даній ділянці дороги відновлено в обох напрямках.