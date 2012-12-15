На трасі Луганськ – Донецьк у снігову пастку потрапили 500 автомобілів (відео)
11:06, 15 грудня 2012Суспільство
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У Луганській області рятувальники допомогли ліквідувати затор, до якого потрапили близько 500 автомобілів
14 грудня внаслідок ДТП за участю декількох великовантажних автомобілів у Перевальському районі Луганської області на автошляху Луганськ – Донецьк в напрямку м. Дебальцеве утворився затор в обох напрямках, до якого потрапило близько 500 автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГТУ МНС у Луганській області, до ліквідації надзвичайної ситуації було залучено рятувальники МНС.
Для розсування автомобілів, що застрягли в снігових заметах, залучали спеціальну техніку.
Наразі рух автомобільного транспорту на даній ділянці дороги відновлено в обох напрямках.
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