Азаров: треба розібратися, чому гроші не пішли на зарплати

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це він сказав сьогодні під час засідання уряду.

М.Азаров зазначив, що на зарплати додатково виділено 5 млрд гривень, однак з деяких регіонів надходять сигнали про несвоєчасність проведення виплат. «Треба розібратися, чому і де гроші не пішли на зарплати, й на що було потрачено кошти», - поставив завдання голова уряду.

При цьому він зазначив, що голови ОДА особисто мають пояснити уряду причини виникнення заборгованостей.

За виплати педагогам, працівникам культури, медичним працівникам несуть відповідальність керівники відповідних міністерств. «По жодному міністерству не повинно бути заборгованості», - підкреслив М.Азаров.