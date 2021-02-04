За даними соціологів, з початку січня очікування громадян щодо змін у 2021 році стали більш песимістичними.

Понад 70% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-3 лютого.

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Так, 73% українців переконані, що країна рухається у неправильному напрямку, 17% – у правильному, а 10% не визначилися з відповіддю.

Дані опитування також свідчать, що 30% громадян очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній.

Водночас майже стільки ж вважають, що цей рік буде гіршим (31%), а 34% респондентів не очікують на зміни у новому році.

"З початку січня очікування стали більш песимістичними (у перші дні січня тих, хто очікував, що рік буде кращим, було 52%). Відносно краще оцінюють ситуацію та мають добрі очікування молодь, виборці партій "Слуга народу" і "Голос", - повідомили соціологи.

Опитування проводилося серед 2 тис. українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) - на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більш як 2,2%.

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Автор: Антоніна Доломанжи