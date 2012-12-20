Київстар і МТС погодились знизити тарифи

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів на прес-конференції повідомив перший заступник голови АМК Рафаель Кузьмін.

«Антимонопольний комітет ухвалив рішення про необхідність зниження тарифів у роумінгу і на внутрішні розмови в Україні, і компанії з цим погодилися», - сказав він.

За словами Р.Кузьміна, у результаті зниження тарифів найбільшими мобільними операторами українці зможуть заощадити понад 1 млрд грн.

«Економічний ефект становитиме понад 1 млрд грн, це та сума, яку зможе заощадити населення», - сказав він.

Р.Кузьмін відзначив, що рекомендації щодо зниження тарифів у роумінгу мають бути виконані мобільними операторами протягом 30 днів, а зниження тарифів на внутрішньоукраїнські розмови - протягом 10 днів.

«Ми розраховуємо, що до кінця року таке зниження відбудеться», - сказав він.

Водночас Р.Кузьмін відзначив, що для зниження тарифів «Київстар» і МТС задіють внутрішні ресурси, оскільки їх прибуток, за оцінками експертів Антимонопольного комітету, істотно перевищує прибуток європейських операторів мобільного зв'язку.

Він також відзначив, що зниження тарифів у роумінгу може призвести до збитків, але «це їх проблеми, і вони мають домовитися з європейськими операторами».

Крім того, Р.Кузьмін відзначив, що скарг на антиконкурентні дії з боку мобільного оператора «Астеліт» (Лайф) до АМК не надходило.

«Скарг на дії «Астеліту» до АМК не надходило. Вплив «Астеліту» на споживача незначний», - сказав він.

Нагадаємо, у червні 2012 року Антимонопольний комітет надав компаніям «Київстар» і МТС обов'язкові для розгляду рекомендації у зв'язку з необґрунтованим підвищенням вартості окремих послуг мобільного зв'язку.

АМК, на підставі аналізу наданої операторами інформації не підтвердив факт зниження цін на мобільні послуги. Навпаки, за інформацією комітету, у серпні ціни на них збільшилися.

Наприкінці вересня п.р. повідомлялося, що Антимонопольний комітет України порушив справу стосовно мобільних операторів «Київстар» і «МТС» за невиконання рекомендацій зі зниження внутрішніх тарифів.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу до Інтернету – понад 500 тис.

Загальний дохід «Київстару» у 2011 році становив майже 13,1 млрд грн.

Мережа мобільного зв'язку «МТС Україна» охоплює понад 98% території України, компанія обслуговує 19,9 млн абонентів. Дохід компанії у 2011 році становив 9,1 млрд грн. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).