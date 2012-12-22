ЄС витратить 5 млн євро на поліцію в країнах «Східного партнерства»
00:17, 22 грудня 2012Суспільство
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ЄС витратить 5 млн євро на підтримку поліцейського співробітництва в країнах «Східного партнерства».
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення схвалене в п'ятницю Єврокомісією. Згідно з рішенням, зокрема, затверджено програму підтримки поліцейської співпраці, спрямованої передусім на боротьбу з транскордонною злочинністю між країнами «Східного партнерства» та між цими ж країнами і країнами ЄС.
Програма розрахована на 4 роки і передбачатиме проведення тренінгів, обмін кращим досвідом, програм обміну для представників поліції, навчальні візити.
«Східне партнерство» - програма ЄС, спрямована на посилення співробітництва з шістьма країнами-східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.
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