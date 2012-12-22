Тігіпко: Янукович має когось покарати за "Хюндай"

Про це заявив заступник глави фракції Партії регіонів, екс-міністр соціальної політики Сергій Тигіпко в ефірі телеканалу "Інтер".

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"Я вважаю, що таке замовлення велике в Україні ми не могли виконати, хоча на той час ми могли би три чи чотири потяги зробити своїми силами, і вони би були і більш дешеві, і з технічної точки зору більш сучасні, і більш підходили б до наших кліматичних умов", - цитує Українська правда.

"Купівля "Хюндай" - це помилка, і свого часу про це українські фахівці говорили. Я думаю, що от зараз під час кадрових призначень президент повинен врахувати це. Якщо ні, то мені здається, з політичної точки зору, це буде помилка з боку керівництва країни. Чому? Тому-що за такі проблеми, за такі події люди мають нести відповідальність", - додав Тигіпко.

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У четвер компанія Hyundai принесла вибачення за незручності при користуванні швидкісними електропоїздами і розпочала роботи з ліквідації несправностей.