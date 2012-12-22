У Горлівці хворий під час сварки задушив сусіда по палаті
22:03, 22 грудня 2012Суспільство
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У Горлівці Донецької області затримано пацієнта лікарні, який 20 грудня під час сварки в лікарняній палаті задушив іншого пацієнта.
Слідчо-оперативна група встановила на місці, що хворий був задушений
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в Центрально-міський райвідділ міліції Горлівки з лікарні надійшло повідомлення про те, що в палаті інтенсивної терапії помер чоловік. Слідчо-оперативна група встановила на місці, що той був задушений.
За “гарячими слідами" міліція затримала 47-річного жителя Горлівки, який вночі під час сварки задушив сусіда по палаті.
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