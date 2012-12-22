У Горлівці хворий під час сварки задушив сусіда по палаті

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в Центрально-міський райвідділ міліції Горлівки з лікарні надійшло повідомлення про те, що в палаті інтенсивної терапії помер чоловік. Слідчо-оперативна група встановила на місці, що той був задушений.

За “гарячими слідами" міліція затримала 47-річного жителя Горлівки, який вночі під час сварки задушив сусіда по палаті.