На завтра синоптики обіцяють Україні сніг

Завтра, 24 грудня, в західних, вдень і в північних та більшості центральних областей України йтиме сніг.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі, додавши, що вдень на крайньому заході очікується сніг з дощем, місцями ожеледь.

На решті території без істотних опадів.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20°, вдень 7-12° морозу; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 19-24°, вдень 12-17° морозу; на крайньому заході та півдні вночі 10-15°, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті та Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 15-20°, вдень 7-12° морозу; у Києві вночі 15-17°, вдень 8-10° морозу.