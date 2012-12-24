За вихідні київські ДАІшники затримали 16 «ялинкових браконьєрів»
11:57, 24 грудня 2012Суспільство
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За вихідні у Києві співробітниками ДАІ затримано 16 осіб, які перевозили та здійснювали торгівлю ялинками без необхідних документів.
ДАІшники затримали 16 осіб, що незаконно перевозили і торгували ялинками
Так, у неділю у Шевченківському районі столиці інспекторами був затриманий автомобіль «МАН», водій якого нелегально перевозив 400 ялинок, повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ м.Києва.
Крім того, 22-23 грудня за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння затримано 71 водія.
За вихідні у столиці було зареєстровано 6 ДТП (з них 2 наїзди на пішоходів), у яких 3 особи загинуло та 10 отримали травми.
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