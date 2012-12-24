За вихідні київські ДАІшники затримали 16 «ялинкових браконьєрів»

Так, у неділю у Шевченківському районі столиці інспекторами був затриманий автомобіль «МАН», водій якого нелегально перевозив 400 ялинок, повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ м.Києва.

Крім того, 22-23 грудня за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння затримано 71 водія.

За вихідні у столиці було зареєстровано 6 ДТП (з них 2 наїзди на пішоходів), у яких 3 особи загинуло та 10 отримали травми.