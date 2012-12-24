Кернес: Ярославський хотів продати «Металіст» разом зі стадіоном

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський намагався продати ФК «Металіст» разом із обласним спортивним комплексом «Металіст», який перебуває в комунальній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його даними, О.Ярославський «вже давно» намагався продати ФК «Металіст».

«Мені було відомо про те, що О.Ярославський давно продає клуб. Не 19 грудня. Всі переговори ведуться не один день», - сказав Г.Кернес. «Я знав, що в тому числі продається стадіон. У ціні поважна людина передбачила й стадіон», - додав мер. Водночас він підкреслив, що О.Ярославський не має права продавати стадіон ФК «Металіст», оскільки йому належить тільки частина приміщень під трибунами.

За даними Г.Кернеса, ціна, за якою О.Ярославський продав футбольний клуб, перевищує 100 млн дол.

«Я думаю, що рівень угоди більше за 100 млн», - підкреслив міський голова. Водночас він не виключив, що озвучена вартість з різних причин буде меншою за реальну.

Г.Кернес також відкинув звинувачення харківського бізнесмена у тому, що міська влада чинить йому перепони в діяльності. На думку мера Харкова головною причиною продажу ФК «Металіст» є намагання О.Ярославського отримати фінансову вигоду, а також «не зрозуміла ситуація з договірними матчами, яку вирішує суд в Лозані».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня депутати Харківської міськради звернулися до голови Харківської облради Сергія Чернова з проханням передати у комунальну власність Харкова обласний спортивний комплекс «Металіст». У зверненні вказано, що в 2007 р. міськрада передала обласній раді повноваження з управління майном стадіону. Тоді ж об'єкт почали реконструювати до Євро-2012.

24 грудня президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський через претензії і тиск міської влади склав із себе повноваження президента харківського футбольного клубу «Металіст» і передав зобов'язання з його фінансування іншому інвестору.

Цього ж дня на офіційному сайті ФК «Металіст» було розміщене повідомлення, що група компаній «ГазУкраїна» досягла домовленості про придбання у харківського бізнесмена Олександра Ярославського ФК «Металіст» і погодилася виступити в якості інвестора та забезпечити його стабільне фінансування.