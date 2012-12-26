У ДТП на Харківщині розбився на смерть перший заступник голови однієї з райрад

19:56, 26 грудня 2012
Суспільство
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У селі Просяне Нововодолазького району Харківської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув перший заступник голови Нововодолазької районної ради Іван Мотик.

66-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, з’їхав на зустрічну обочину дороги та зіткнувся з деревом

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Нововодолазького району Володимира Кретова, аварія сталася сьогодні близько полудня.

За його даними, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, з’їхав на зустрічну обочину дороги та зіткнувся з деревом. Загиблий перебував в автомобілі один.

Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.

Прокуратура району здійснює процесуальне керівництво кримінального провадження з метою встановлення причин та обставин події.

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