Головний санлікар РФ звинувачує українських чиновників у маразмі

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Я б хотів більш тісної співпраці з нашими колегами. Я точно знаю, що існує негласна заборона моїм колегам спілкуватися зі мною. Вони говорять: «Я можу полетіти до Занзібару, Гонолулу, на Балі, але для того, щоб поїхати на роботу до Росії я повинен запитати дозволу МЗС». Це повний маразм, з яким я не згоден», - сказав Г.Оніщенко.

При цьому він заявив, що Росія допомагала й має намір надалі допомагати Україні. Г.Оніщенко нагадав, що РФ купила для українських лабораторій обладнання, й така практика може бути продовжена при нормальній взаємодії. «Це потрібно й нам, це потрібно й Україні», - сказав він.

За словами керівника Росспоживнагляду, українсько-російський кордон перетинає велика кількість людей, що вимагає скоординованих дій багатьох відомств.

«Ми допомагатимемо нашим найближчим сусідам, оскільки допомагаючи їм, – купуючи обладнання, навчаючи людей, - ми вирішуємо проблему свого благополуччя, своєї безпеки», - сказав він.