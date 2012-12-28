Уповноважений Януковича: Україна не боїться притоку іноземних усиновлювачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

”Ми жодним чином не боїмося збільшення іноземних усиновлювачів, які приїдуть в Україну. Українське законодавство давно збудоване і направлене на розвиток національного усиновлення. Українське законодавство давно має цілий ряд обмежень, але вони не суперечать інтересам дитини щодо міжнародних усиновителів”, - сказав він.

За його словами, в Україні існує чітка процедура усиновлення, яка передбачає пріоритетність національного усиновлення перед міжнародним, в тому числі й щодо заборони усиновлення дітей менше п`яти років іноземними усиновлювачами. Винятком є лише діти, які мають тяжкі захворювання, що зупиняє українців усиновлювати цю дитину. Ю.Павленко повідомив, що сьогодні зареєстровано 26 тисяч дітей на усиновлення, і з них лише півтори тисячі дітей віком до п`яти років.

Як повідомив Ю.Павленко, за підсумками 2012 року українці усиновили втричі більше дітей, ніж іноземці: українцями за результатами року буде усиновлено близько 2 тис. дітей, а іноземцями – близько 700.

Ю.Павленко підкреслив, що позиція України щодо міждержавного усиновлення і взагалі усиновлення дітей є послідовною, передбачуваною протягом останніх років і чітко базується на конвенції ООН про права дитини – забезпечення найвищих інтересів дитини в усіх процедурах пов’язаних з усиновленням.

Він нагадав, що відповідно до міжнародного та національного законодавства, усиновлення як процес для дитини – це право на виховання в сім’ї. Для держави – обов’язок забезпечити кожній дитині виховання в сім ї, для батьків – кандидатів в усиновителі – це можливість реалізувати свій батьківський потенціал і допомогти дитині.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2012 р. Державна дума Росії у відповідь на американський закон про «список Магнітського» ухвалила законопроект «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушення прав громадян Російської Федерації», яким, серед іншого, забороняється усиновлення російських дітей громадянами США.

Закон має набути чинності з 1 січня 2013 року

Російські парламентарії назвали свій закон «імені Діми Яковлєва» - в пам`ять дворічного російського хлопчика, який загинув у США через халатність батьків, які усиновили його.