Діра в бюджеті збільшилась у 3,7 раза

Державний бюджет України за січень-листопад 2012 року зведено з дефіцитом 41,222 млрд грн, що в 3,7 раза більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Дефіцит загального фонду держбюджету порівняно з минулим роком зріс у 3,9 раза — до 38,618 млрд грн.

У січні-листопаді 2012 року доходи держбюджету становили 305,641 млн грн, що становить 82% від планового показника на цей рік. У т.ч. до загального фонду держбюджету надійшло 259,250 млрд грн, що становить 80% від річного планового показника.

Надходження ПДВ становили 166,795 млрд грн, що на 8,6% більше, ніж за відповідний період 2011 року. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами за січень-листопад 2012 р. здійснено в обсязі 43,868 млрд грн. Порівняно з січнем-листопадом 2011 року відшкодування ПДВ збільшилося на 11,2%, або на 4434,1 млн грн.

Надходження податку на прибуток підприємств становили 50,909 млрд грн, що на 2,1% менше показника січня-листопада 2011 року й обумовлено зниженням з 1 січня ц.р. ставки податку з 23% до 21%.

Крім того, загальний фонд держбюджету отримав 21,445 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. До аналогічного періоду минулого року надходження податку збільшилися на 7%.

До спеціального фонду державного бюджету за 11 місяців 2012 року надійшло 46,391 млрд грн, на 5,5% більше, ніж роком раніше.

Власні надходження бюджетних установ до державного бюджету за січень-листопад 2012 р. становили 18,393 млрд грн, що на 2,884 млрд грн менше аналогічного показника 2011 р. У Мінфіні це пояснюють тим, що частина власних надходжень бюджетних установ була перенесена зі спеціального фонду до загального фонду з метою впорядкування надання платних послуг бюджетних установ.

Касові витрати держбюджету за січень-листопад 2012 р. становили 342,450 млрд грн, що становить 83% від планового показника на поточний рік. У т.ч. витрати загального фонду становили 298,311 млрд грн, що становить 72% від запланованих витрат на весь 2012 рік.

У січні-листопаді 2012 року на покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету було перераховано 13,813 млрд грн.

Дотації вирівнювання в січні-листопаді 2012 року з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано в сумі 47,205 млрд грн, субвенції та додаткові дотації — 56,796 млрд грн.

За рахунок повернення кредитів до Державного бюджету України за січень-листопад 2012 р. надійшло 1,356 млрд грн, зокрема до загального фонду 683,8 млн грн. При цьому з держбюджету надано кредити в сумі 5,768 млрд грн, зокрема із загального фонду - 240,7 млн грн.

За січень-листопад 2012 року від приватизації до державного бюджету надійшло 6,683 млрд грн.

За даними Мінфіну, зведений бюджет за січень-листопад виконано з дефіцитом 33,915 млрд грн. При цьому сума доходів зведеного бюджету становила 395,331 млрд грн, витрат — 42,480 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із поправками), доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, витрати — 413,605 млрд грн, зокрема витрати загального фонду — 360,501 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано в сумі 38,807 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду — 34,923 млрд грн.