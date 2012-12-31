Новорічна «Ніч на Майдані» почнеться о 21.00

Сьогодні, 31 грудня, о 21.00 на Майдані Незалежності розпочнеться святкове дійство з нагоди зустрічі Нового 2013 року – концерт «Ніч на Майдані».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у новорічну ніч на головній площі країни киян та гостей столиці вітатимуть гурти «ТІК», «Друга ріка», «Брати Карамазови», а також «ДДТ».

Традиційно із боєм курантів відбудеться святковий феєрверк.

Триватиме головна вечірка країни до 2-ї годині ночі 1 січня.

«Усіх, хто завітає на Майдан святкової ночі, приємно вразить потужне звукове обладнання та неординарні світлові рішення, а ще новий формат сцени – вона буде 52 м завдовжки, а її висота становитиме 14 м», - зазначається в повідомленні

Крім того, працюватиме інтерактивний майданчик, де глядачі та артисти зможуть безпосередньо привітати Майдан та всю Україну зі святом Нового року.

Для проведення заходу на належному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку, медичний супровід та здійснюватиме заходи безпеки протягом 31 грудня 2012 року та 1 січня 2013 року, додали в КМДА.