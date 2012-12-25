На Майдані у Новорічну ніч співатимуть Брати Карамазови та ДДТ

Як повідомив УНІАН головний режисер заходу Сергій Ковальчук (організатор міжнародного музичного фестивалю «Таврійські ігри» - УНІАН), святковий концерт почнеться 31 грудня о 21.00 і продовжиться до другої годи ночі 1 січня.



У новорічну ніч на сцену головної площі країни вийдуть групи «Брати Карамазови», «Воплі Відоплясова», ТНМК, «Друга Ріка», а також легендарна російська група ДДТ.

"Киян і гостей столиці порадують своєю творчістю рок-музиканти, які мають величезну народну любов і пошану. Вони зустрінуть 2013 рік разом і побажають українцям щасливого Нового року", - зазначили організатори.

Трансляція концерту запланована на телеканалах «ТРК Київ» і М1.

Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч столичне метро працюватиме до 3.30, а наземний транспорт - до 4.30 ранку.