На Хмельниччині у страшному ДТП загинуло п’ятеро осіб

У Хмельницькій області внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком загинуло п’ятеро осіб.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 12.58 31 грудня поблизу с. Требухівці Летичівського району на автошляху Стрий-Кіровоград-Знам’янка водій вантажного автомобіля МАN (громадянин Туреччини) виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем Renault Duster. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло п’ятеро осіб (водій та четверо пасажирів легкового автомобіля). За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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