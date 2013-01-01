Україна серед лідерів за кількістю скарг до Європейського суду

Про це в інтерв'ю Німецькій хвилі розповів глава суду Дін Шпільман.

"Можна назвати п'ять країн: Україна, Росія, Туреччина, Румунія і Польща. Але я хотів би підкреслити, що в тій чи іншій мірі всі країни, що підписали конвенцію, не вільні від проблем з дотриманням прав людини, в тому числі і малі країни. ми, звичайно ж, займаємося і цими скаргами ", - сказав Шпільман.

В цілому, Європейському суді з прав людини накопичилося більше 100 000 скарг, повідомляє Українська правда.

Громадянин Люксембургу Дін Шпільман з листопада 2012 року очолює Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). До цього він 8 років пропрацював в ЄСПЛ суддею.

Перш ніж ви вступити на посаду голови суду, Шпільман брав участь у розгляді справи Юлії Тимошенко. Але зараз він його не коментує.

"Це справа, яка ще перебуває на стадії розгляду. Так що поділитися з вами якимись подробицями я, зрозуміло, не можу. Природно, наше завдання полягає і в тому, щоб уміти вести такі судові процеси, які потенційно можуть мати політичні наслідки" , - сказав він.

"Я хочу підкреслити, що при розгляді скарг ми не приймаємо в розрахунок політичні обставини, а керуємося тільки юридичними міркуваннями. Це не означає, що наші вироки автоматично повинні мати і якісь політичні наслідки. Наша юрисдикція - стежити, чи порушені зобов'язання, взяті країнами Ради Європи в рамках підписаної ними Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод ", - зазначив Шпільман.