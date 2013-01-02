На Волині досі не знайшли двох дітей, які зникли п’ять днів тому
10:22, 02 січня 2013Суспільство
1580 0
В смт. Колки Маневицького району Волинської області п’ятий день тривають пошуки двох дітей, які пішли кататись на санчатах до річки Стир та не повернулись додому.
Діти пішли кататись на санчатах до річки Стир та не повернулись додому / Фото : iloveukraine.com.ua, Едуард
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, діти 2002 та 2004 років народження пішли до річки орієнтовно 17.00 29 грудня.
До пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи МНС (у тому числі водолазно-рятувальну групу), працівників МВС та місцевих жителів. Водолазами обстежено близько 1200 м русла річки.
Станом на 7.00 2 січня дітей не знайдено, пошукові роботи тривають.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter