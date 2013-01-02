На Волині досі не знайшли двох дітей, які зникли п’ять днів тому

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, діти 2002 та 2004 років народження пішли до річки орієнтовно 17.00 29 грудня.

До пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи МНС (у тому числі водолазно-рятувальну групу), працівників МВС та місцевих жителів. Водолазами обстежено близько 1200 м русла річки.

Станом на 7.00 2 січня дітей не знайдено, пошукові роботи тривають.