НБУ визначив форми своєї участі на валютному міжбанку
03:42, 03 січня 2013Суспільство
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Національний банк України своєю постановою від 21 грудня 2012 року №561 визначив, у яких формах він буде присутній на міжбанківському валютному ринку в I кварталі 2013 року.
Постановою передбачено здійснення Нацбанком валютних інтервенцій за єдиним курсом для згладжування значних коливань обмінного курсу гривні - «відповідно до ситуації на валютному ринку України».
У документі також йдеться про можливість проведення адресних інтервенцій і у разі виникнення термінової необхідності загальнодержавного значення.
Як повідомляв УНІАН, від’ємне сальдо інтервенцій Національного банку України на валютному міжбанківському ринку в листопаді 2012 р. становило 1,659 млрд дол. (у жовтні 2012 р. від’ємне сальдо становило 1,797 млрд дол.).
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