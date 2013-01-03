В Україні запроваджено єдиний телефон безплатної допомоги при арешті

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, лінія безоплатної правової допомоги працює за номером 0-800-213103.

Дзвінок на даний номер є безкоштовним для абонентів фіксованого зв’язку України. Для абонентів мобільного зв’язку дзвінок платний і його вартість визначається тарифами відповідного оператора. Дзвінки неможливі з таксофонів та з-за кордону.

Функціонування єдиного телефонного номера передбачає переадресацію вхідного дзвінка до відповідного центру автоматично. У разі тимчасової неможливості прийняти відповідним центром телефонний дзвінок (лінії зв’язку тимчасово недоступні), система автоматично переадресує вхідний дзвінок до найближчого сусіднього центру.

Крім того, повідомлення про випадки затримання осіб можна передати на адреси електронної пошти центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року прес-служба Мін’юсту повідомила, що в усіх областях України, а також у містах Київ та Севастополь створено центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

З 1 січня 2013 року такі центри надаватимуть населенню безоплатну правову допомогу у кримінальному провадженні.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, з початку 2013 року центри забезпечать надання безоплатної правової допомоги особам, до яких застосовано адміністративне затримання та адміністративний арешт, підозрюваним у вчиненні злочину особам, які затримані органами дізнання та слідства, особам, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, особам, у справах яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України участь захисника є обов'язковою.

Міністр нагадав, що з 1 січня 2013 року набирають чинності положення Кримінального процесуального кодексу України у частині надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні.

Протягом однієї години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи центр з надання допомоги буде зобов’язаний призначити адвоката та видати доручення для підтвердження його повноважень. Адвокат буде зобов’язаний прибути протягом однієї години з моменту отримання доручення, а у виняткових випадках — не пізніше ніж протягом шести годин з моменту отримання доручення, до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.