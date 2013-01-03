Закарпаття сьогодні вночі завалить сильним мокрим снігом

Місцями можливе налипання мокрого снігу, завірюха, ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Посилення вітру до 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат - до 25-30 м / с, пише Сегодня.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Державна служба з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області закликає всіх мешканців та гостей Закарпаття в період погіршення погодних умов утриматися від виходу в гірські масиви краю і дотримуватися відповідних заходів безпеки.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій області наполягає на обов'язковій реєстрації всіх, хто підніматиметься в Карпати.