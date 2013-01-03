Закарпаття сьогодні вночі завалить сильним мокрим снігом
21:28, 03 січня 2013Суспільство
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На території Закарпатської області вночі, 4 січня, очікуються сильний мокрий сніг.
Сніг прийде сьогодні вночі
Місцями можливе налипання мокрого снігу, завірюха, ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Посилення вітру до 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат - до 25-30 м / с, пише Сегодня.
У зв'язку з погіршенням погодних умов Державна служба з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області закликає всіх мешканців та гостей Закарпаття в період погіршення погодних умов утриматися від виходу в гірські масиви краю і дотримуватися відповідних заходів безпеки.
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Державна служба з надзвичайних ситуацій області наполягає на обов'язковій реєстрації всіх, хто підніматиметься в Карпати.
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