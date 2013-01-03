Продавець людських нирок організував виїзд донорів за кордон

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, встановлено, що обвинувачений підшукував молодих людей, у яких виникли фінансові проблеми, організовував їхній виїзд за кордон, забезпечивши паспортами і документами, та передавав спільникам для проведення операцій з вилучення нирок.

За даними слідства, операції проводились у медичних центрах Еквадору, Коста-Ріки та Шрі-Ланки, за що донори отримували грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів. На момент затримання зловмисник встиг переправити за кордон шістьох донорів, за кожного з яких отримав 2 тисячі доларів.