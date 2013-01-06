Гідрометцентр: На Закарпатті можливе сходження лавин
12:19, 06 січня 2013Суспільство
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Гідрометцентр попередив про небезпеку сходження лавин і Закарпатській області.
Закарпаття попереджають про можливість лавин
У зв’язку із сильними снігопадами український Гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження лавин 6 січня на високогір’ї Закарпатської області.
Як повідомляв УНІАН, на 6 січня в Україні оголошено штормове попередження.
На дорогах країни очікується ожеледиця.
У Карпатському регіоні, вдень і в південних областях та в Криму окремі пориви вітру 15-18 м/с.
У східній та південній частинах місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі та вранці подекуди туман, видимість 200-500 м.
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