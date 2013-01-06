Гідрометцентр: На Закарпатті можливе сходження лавин

У зв’язку із сильними снігопадами український Гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження лавин 6 січня на високогір’ї Закарпатської області.

Як повідомляв УНІАН, на 6 січня в Україні оголошено штормове попередження.

На дорогах країни очікується ожеледиця.

У Карпатському регіоні, вдень і в південних областях та в Криму окремі пориви вітру 15-18 м/с.

У східній та південній частинах місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі та вранці подекуди туман, видимість 200-500 м.