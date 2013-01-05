В Україні на завтра оголошено штормове попередження

Як повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, завтра на дорогах країни очікується ожеледиця.

У Карпатському регіоні, вдень і в південних областях та в Криму окремі пориви вітру 15-18 м/с.

У східній та південній частинах місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі та вранці подекуди туман, видимість 200-500 м.