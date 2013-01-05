В Україні на завтра оголошено штормове попередження
19:45, 05 січня 2013Суспільство
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В Україні на неділю, 6 січня, оголошено штормове попередження.
На 6 січня оголошено штормове попередження.
Як повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, завтра на дорогах країни очікується ожеледиця.
У Карпатському регіоні, вдень і в південних областях та в Криму окремі пориви вітру 15-18 м/с.
У східній та південній частинах місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі та вранці подекуди туман, видимість 200-500 м.
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