Свинячий грип дійшов до Києва
13:07, 06 січня 2013Суспільство
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У Києві був зафіксований перший у поточному році випадок захворювання свинячим грипом.
Лікарі нагадали симптоми свинячого грипу
Про це повідомила завідувач відділу Інституту епідеміології та інфекційних захворювань Національної академії медичних наук України Алла Мироненко, пише ТСН.
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"Поки про епідемію говорити рано, зростання захворюваності піде з середини січня. Масових захворювань ми не очікуємо, тому що цей штам у нас з'являється два сезони поспіль і багато його вже перенесли", - сказала Мироненко.
Фахівець також нагадала, що свинячий грип можна розпізнати по підвищенню температури, слабкості, болю в м'язах, суглобах та за грудиною.
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