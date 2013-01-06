Свинячий грип дійшов до Києва

Про це повідомила завідувач відділу Інституту епідеміології та інфекційних захворювань Національної академії медичних наук України Алла Мироненко, пише ТСН.

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"Поки про епідемію говорити рано, зростання захворюваності піде з середини січня. Масових захворювань ми не очікуємо, тому що цей штам у нас з'являється два сезони поспіль і багато його вже перенесли", - сказала Мироненко.

Фахівець також нагадала, що свинячий грип можна розпізнати по підвищенню температури, слабкості, болю в м'язах, суглобах та за грудиною.