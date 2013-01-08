У новому ТРЦ на очах у киян мучать акулу

Як розповідає ТСН, приплюснутий від ударів об скло ніс акули то кривавить, то загоюється. Нині у рибини зчухрався і хвіст.

Не плавати для акули означає не дихати, тож вона змушена весь час рухатися і калічитися далі. Невідомо також, яка вода використана для утримання хижачки - жити вона може лише у морській.

"Ми зараз будемо звертатися до Мінекології і всих інших, хто дав дозвіл тому що це також порушення на утримання акули в такому стані Це настільки жорстоко, що в даному випадку її краще було б приспати, ніж утримувати в такому стані. І це пропаганда жорстокого ставлення до тварин, це є знущання над живою істотою, і ми, якщо ми люди, не маємо права допустити, щоб ця тварина далі мучилася", - заявила президент міжнародної громадської організації з захисту тварин "S.O.S" Тамара Тарнавська.

Керівництво торгівельного центру повідомило: на запитання журналістів і захисників тварин відповість лише після 9 січня.