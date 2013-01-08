На Одещині у страшному ДТП загинуло троє осіб

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 22.00 7 січня у с. Кам`янське Арцизького району водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу з деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб, ще двох госпіталізовано до районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.