На Одещині у страшному ДТП загинуло троє осіб

08:42, 08 січня 2013
Суспільство
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В Одеській області внаслідок зіткнення легковика з деревом загинуло троє і травмовано двох осіб.

В Одеській області внаслідок зіткнення легковика з деревом загинуло троє і травмовано двох осіб

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 22.00 7 січня у с. Кам`янське Арцизького району водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу з деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб, ще двох госпіталізовано до районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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