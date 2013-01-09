Держстат оприлюднив показники базової інфляції

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в січні-грудні 2012 року до відповідного періоду 2011 року базова інфляція становила - 3,3%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк в 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП темпи зростання ВВП – 3,4%.