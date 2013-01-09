Янукович дав орден грузинському патріарху
20:06, 09 січня 2013Суспільство
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Янукович нагородив грузинського патріарха Ілію II орденом «За заслуги»
Ілія ІІ відзначений за "подвижницьку діяльність" / Фото з сайту pravoslavie.ru
Президент України Віктор Янукович нагородив Католикоса-Патріарха усієї Грузії Ілію II (Іраклія Георгійовича Гудушуарі-Шиолашвілі) орденом «За заслуги» І ступеня.
Відповідний указ, датований 9 січня, оприлюднено на офіційному сайті глави Української держави.
Як зазначається у документі, грузинський патріарх відзначений за визначний особистий внесок у розвиток українсько-грузинських культурно-духовних зв'язків, багаторічну подвижницьку діяльність.
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