37-й Міжнародний Цирковий Фестиваль в Монте – Карло

В цьому році, з 17 по 27 січня відбудеться престижніше щорічне циркове дійство - 37 Міжнародний Цирковий Фестиваль в Монте – Карло, також з 2 по 3 лютого в Монте – Карло проводиться другий дитячий цирковий фестиваль «New Generation». Делегацію від України очолює заслужений працівник культури, Президент Всеукраїнської громадської організації «Циркова Спілка Кобзова» М.М. Кобзов та директор київського міжнародного циркового фестивалю «Золотий Трюк » Ю.В. Стулов.

В програмі конкурсу нашу країну представляють: призери багатьох фестивалів, улюбленці не тільки української публіки а й світової, відома клоунська група цирку Кобзов - «Экі Вокі». На дитячому фестивалі свої номери представлять юні артистки «Цирку Кобзов», та вихованки циркової студії «Надія» (м. Ялта) Кравченко Анжела і Євтушенко Оля з номером «Діджей» і дивовижна Тетяна Білова з номером «Еквілібр» .

Наші артисти вже виборювали головні нагороди фестивалю - «Золотого Клоуна», який є такою ж престижною нагородою у цирковому світі , як «Оскар» в кіно. Сподіваймося, що наші артисти привезуть золото та виборють нагороди найвищого ґатунку і цього року.